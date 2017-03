L'Avalanche bat les Devils 3-2

David Zalubowski / The Associated Press

DENVER - Francois Beauchemin a fait vibrer les cordages alors qu'il ne restait que 74 secondes à écouler à la troisième période, et l'Avalanche du Colorado a vaincu les Devils du New Jersey 3-2 jeudi soir.

Beauchemin a marqué son troisième but de la saison en s'emparant de son propre retour.



Dans la victoire, Calvin Pickard a inscrit 25 arrêts.



Du coup, les Devils ont subi un cinquième revers d'affilée. Ils ont évité l'affront d'un troisième jeu blanc consécutif mais ils présentent un piètre dossier de 1-7-2 à leurs dix dernières sorties.



Nathan McKinnon et Rene Bourque ont inscrit les autres filets de l'Avalanche, qui ont obtenu 22 tirs vers le gardien Cory Schneider.



La réplique des Devils est venue de Taylor Hall et de Stefan Noesen.