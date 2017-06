L'Avalanche rachète le contrat de François Beauchemin

DENVER - L'Avalanche du Colorado a racheté le contrat du défenseur québécois François Beauchemin, jeudi.

Il restait une saison à écouler au contrat de trois ans offert par l'Avalanche, qui avait été ratifié alors qu'il était joueur autonome sans compensation le 1er juillet 2015.



Beauchemin a disputé 163 matchs au cours des deux dernières campagnes avec la formation du Colorado, inscrivant 13 buts et amassant 39 mentions d'assistance. En plus d'être adjoint au capitaine de l'Avalanche en 2016-17, Beauchemin était l'un des piliers de sa défensive.



Le vétéran âgé de 37 ans a été sélectionné au troisième tour, 75e au total, par le Canadien lors du repêchage de la LNH en 1998. Il a passé huit saisons avec les Ducks d'Anaheim, où il a remporté la coupe Stanley en 2007, et deux autres avec les Maple Leafs de Toronto, avant de se joindre à l'Avalanche. Il a également porté pendant un certain temps l'uniforme du Tricolore et des Blue Jackets de Columbus.



Beauchemin a totalisé 73 buts et 198 mentions d'aide en 836 matchs en carrière dans le circuit Bettman.