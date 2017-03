L'avantage numérique permet aux Sabres de vaincre les Red Wings

DETROIT - Les Sabres de Buffalo ont profité des deux pénalités mineures décernées aux Red Wings de Detroit pour marquer autant de buts, et ils ont enlevé une victoire de 2-1 lundi soir.

Seulement 29 secondes après le début de la pénalité à Mike Green pour avoir accroché, Jack Eichel a inscrit son 21e but de la saison, à 10:59 de la première période.



Au deuxième vingt, l'avantage des Sabres a frappé encore plus rapidement.



Matt Moulson a enfilé son 14e à 8:59 de la période médiane, soit 17 secondes après le début d'une punition à Tomas Tatar.



Ce dernier a fait oublier cette punition en déjouant Robin Lehner à 12:53 du troisième engagement, à forces égales. Il s'agissait de son 21e but de la saison.



Lehner a réalisé 34 arrêts tandis que Petr Mrazek repoussait 28 rondelles.