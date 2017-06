L'avenir de Galchenyuk sera-t-il le même que P.K. Subban?

CHICAGO - Plus les années avancent et moins Marc Bergevin ouvre son jeu face aux journalistes. Le directeur général du Canadien de Montréal a entretenu le mystère sur ses intentions quant à Alex Galchenyuk.

Le nom de Galchenyuk continue de circuler et les Devils du New Jersey aurait même manifesté leur intérêt pour le jeune attaquant, selon une autre information véhiculée par LeBrun.



Mais là encore, Bergevin a été de marbre.



«Je ne parle pas de lui, comme je ne parle pas d'autres joueurs non plus. Je ne parle pas de transactions ou de possibles transactions. Je n'en ai jamais parlé et je ne commencerai pas aujourd'hui», a servi Bergevin en guise de réponse à un journaliste qui lui a demandé s'il pouvait se permettre d'échanger le talentueux et énigmatique attaquant.



Situation similaire à Subban?

Il reste que la situation au sujet de Galchenyuk rappelle un peu celle avec P.K. Subban il y a un an, lors de la séance de sélection tenue à Buffalo. Moins d'une semaine plus tard, le volubile et charismatique défenseur était échangé à Nashville contre Shea Weber.



«Il est un joueur talentueux, et il n'a pas de contrat en ce moment. Probablement que c'est l'une des raisons (pour expliquer les rumeurs au sujet de Galchenyuk), a soulevé Bergevin.



«Alors, je ne suis pas surpris. Je reçois des appels sur beaucoup de nos joueurs, et il n'est pas le seul.»



Bergevin s'est montré plus limpide, par ailleurs, au sujet de Brian Flynn et de Dwight King, deux joueurs autonomes sans compensation qui ne se verront pas offrir de contrats avec le Canadien. Ils s'ajoutent au défenseur Nikita Nesterov qui, comme King, n'aura fait que passer à Montréal.