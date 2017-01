L'avion des Stars de Dallas atterrit d'urgence

CAHOKIA, Ill. - Un avion qui transportait les joueurs des Stars de Dallas a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence à un aéroport de la région de St. Louis après que de la fumée soit apparue dans le cockpit de l'appareil.

Le quotidien 'The Belleville News-Democrat' a rapporté que le Boeing 737 avait décollé vers 11h52 de l'aéroport St. Louis Downtown situé à Cahokia, en Illinois, avant d'effectuer un demi-tour cinq minutes plus tard.



Le chef des pompiers de l'aéroport, Mike Mavrogeorge, a déclaré que la fumée pourrait avoir été provoquée par un problème électrique. Il a précisé qu'il n'y avait pas eu d'incendie.



L'avion transportait 50 passagers, dont les joueurs et le personnel de l'équipe texane.

After an emergency landing after takeoff due to an electrical issue, the team has boarded a new plane and is currently traveling to LA.