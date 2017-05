«L'école des séries», résume l'entraîneur-chef des Oilers

ANAHEIM - «Nous sommes évidemment déçus. Nous ne sommes pas venus en séries pour jouer, nous sommes venus pour gagner», a insisté l'entraîneur-chef des Oilers, Todd McLellan, après le revers de 2-1, éliminant son équipe, hier soir, à Anaheim.

«Nous avons joué contre de bonnes équipes. Il y a eu des hauts et des bas, mais c'est comme si en un mois, nous avions obtenu un baccalauréat sur ce que sont les séries. Cette expérience nous sera utile», poursuivait-il.

«Nous allons revenir en force» -Connor McDavid

«Nous avons connu le départ que nous voulions, mais nous nous sommes laissés aller par la suite et ils ont profité de quelques occasions, a affirmé Connor McDavid. Nous avons tout donné contre une très bonne équipe. C'est décevant, mais nous allons revenir en force.»

«C'était une rencontre émotive, a observé l'entraîneur-chef des Ducks, Randy Carlyle. Je voulais amener Nick Ritchie sur le premier trio, mais je voulais voir le rythme du match. Je voulais ajouter un peu plus de poids sur notre premier trio en raison de la façon dont le trio de Leon Draisaitl, Milan Lucic et Caggiula avait joué lors de la dernière partie. Nick est jeune et il est costaud, mais il peut marquer des buts aussi.»

Ritchie a inscrit le but vainqueur à 3:21 de la troisième période pour les Ducks qui seront les hôtes des Predators de Nashville, vendredi, lors du premier duel de la finale d'Association Ouest.