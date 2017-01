«L'énergie de nos joueurs était à sec» - Therrien

(98,5 Sports) - Disputant un cinquième match en huit jours, les joueurs du Canadien de Montréal semblaient amorphes offensivement contre les Red Wings, lundi après-midi à Detroit.

Malgré la défaite des siens de 1-0 contre les Red Wings, Michel Therrien n’était pas trop inquiet de la performance de son équipe.

«On s’est amélioré beaucoup défensivement, c’est ce qu’on voulait faire. Mais offensivement, on n’a pas créé beaucoup. Je sentais que l’énergie de nos joueurs était à sec. Dans ce temps-là, ce n’est pas facile à jouer», a commenté l’entraîneur-chef du Tricolore dans son point de presse d’après-match.

Effectivement, le nombre de tirs au but décochés par le Canadien au cours de toute la rencontre, soit seulement 18, donne raison à l'entraîneur-chef du CH.

«Il n’y a pas eu d’effort, a renchéri Ron Fournier aux Amateurs de Sports après la rencontre. On a vu une équipe qui voulait tellement se concentrer sur son jeu défensif…. Tu sais quand on dit à des joueurs comme (Jacob) De La Rose, (Sven) Andrigghetto : ‘’fais attention défensivement, ne fais pas trop d’erreur.’’ Ce que ça donné que leur trio, ceux de Plekanec et Mitchell, ils ont fait zéro comme Ouellet. Et le trio de (Philip) Danault, il a fait zéro, zéro et zéro. Le seul trio qui s,est tenu debout, c’est (celui d’Alex) Galchenyuk.»

Une analyse assez similaire de la part de Dany Dubé.

«C'est sûr qu'on ne peut pas être content de l'effort qui a été offert, a-t-il dit en entrevue avec Mario Langlois après la partie. Il y a deux périodes où on n'a que cinq tirs au filet. Sur ces 18 tirs, il y en a la moitié qui vient du trio de Galchenyuk. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'étincelle.»

Dubé a rendu crédit au plan de match des Red Wings qui ont su contrer le CH.

«Ils ont vraiment bloqué le centre de la glace, le corridor que le Canadien aime exploiter. Ce qu'on fait chez le Canadien, c'est un jeu en L. On utilise les défenseurs, on échange la rondelle et on envoie la rondelle dans le même corridor le long de la rampe. Ce joueur a été bloqué de façon systématique pendant tout le match. On a amené le jeu de ce côté-là et on a fermé la passe transversale, fermé le jeu le long de la rampe et ç'a provoqué toutes sortes de situations chaotiques chez le Canadien. Ç'a explique le faible nombre de tirs au filet et le peu de vitesse déployée par le Canadien.»