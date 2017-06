L'entraîneur adjoint Paul MacLean quitte les Ducks après deux saisons

ANAHEIM, Califronie - L'entraîneur adjoint Paul MacLean et les Ducks d'Anaheim ont rompu les ponts d'un commun accord, après l'arrivée à échéance de son contrat.

Les Ducks ont annoncé le départ de MacLean après deux saisons jeudi.



MacLean avait été embauché à titre d'adjoint par Bruce Boudreau en 2015, avant qu'il soit remplacé par Randy Carlyle en 2016.



Les Ducks ont remporté le titre de la section Pacifique en deux occasions alors que MacLean était en poste. Ils ont atteint la finale de l'Association Ouest cette saison, et se sont inclinés en six matchs devant les Predators de Nashville.



Avant son deuxième séjour à titre d'entraîneur adjoint à Anaheim, MacLean a été l'entraîneur-chef des Sénateurs d'Ottawa entre 2011 et 2014. L'ex-attaquant de la LNH fut finaliste au trophée Jack Adams remis à l'entraîneur-chef par excellence de la LNH en 2012.