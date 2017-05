L'entraîneur associé des Capitals est convoité

(98,5 Sports) - L'entraîneur associé des Capitals de Washington, Todd Reirden, aura probablement quelques entrevues à passer au cours des prochains jours.

Selon le journaliste Frank Seravalli de TSN, les Panthers de la Floride l'ont dans leur mire.

Il serait aussi un candidat possible à Buffalo.

