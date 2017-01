L'entraîneur des Islanders congédié

(98,5 Sports) - Un deuxième entraîneur vient d'être congédié cette saison dans la LNH.

Jack Capuano, qui dirigeait les Islanders depuis sept ans, a été mis à la porte. C'est l'un de ses adjoints, Doug Weight, qui prendra sa place de façon intérimaire.

#Isles News: Jack Capuano has been relieved of his duties as Head Coach. Assistant GM Doug Weight will serve as interim Head Coach.