L'entrée de P.K.; la prédiction d'EA Sports

(98,5 Sports) - EA Sports a prédit mercredi que les Predators de Nashville gagneraient la Coupe Stanley contre le Canadien de Montréal lors du septième match de la finale.

Chaque année, la compagnie de jeu vidéo EA Sports fait une simulation afin de prédire quelle équipe de la LNH remportera la Coupe Stanley.

La plus récente simulation du jeu vidéo «NHL 17», publiée mercredi, aiguisera fort probablement la curiosité des amateurs du Canadien de Montréal et des anciens partisans du défenseur P.K. Subban.

EA Sports a en effet prédit que le Canadien de Montréal et les Predators de Nashville vont s’affronter en finale de la Coupe Stanley.

De plus, l’entreprise multimédia prévoit que les Preds remporteront les grands honneurs lors du 7e match de la finale quand Viktor Arvidsson va inscrire le but victorieux en troisième période. Ryan Johansen va marquer dans un filet désert pour une vicotire de 4-2, donnant ainsi aux Preds la première Coupe Stanley de leur histoire. Et P.K. Subban va soulever la Coupe Stanley au centre Bell devant ses anciens partisans.