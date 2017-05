L'ex-propriétaire des Predators heureux de l'engoument créé à Nashville

ST. PAUL, Minnesota - Le propriétaire du Wild du Minnesota, Craig Leipold, a mentionné qu'il est agréablement surpris de l'engouement créé par les Predators dans la ville de Nashville.

Leipold, qui a aidé les Predators à intégrer la LNH il y a environ 20 ans, a affirmé mercredi que le soutien de ce marché non conventionnel envers son équipe de hockey était très plaisant à regarder.



Lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il était jaloux des succès des Predators, un rival de section du Wild, qui a été éliminé au premier tour des séries éliminatoires, Leipold a simplement déclaré qu'il était envieux des quatre équipes toujours dans la course.



Les Predators mènent 2-1 la finale d'Association de l'Ouest les opposant aux Ducks d'Anaheim. Ils sont toujours invaincus à domicile au cours du tournoi printanier.



Leipold a vendu ses parts des Predators en 2007 et il a acheté le Wild en 2008.