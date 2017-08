L'ex-vedette Eddie Olczyk souffre d'un cancer du colon

CHICAGO - L'ex-attaquant et ex-entraîneur de la LNH Eddie Olczyk a reçu un diagnostic de cancer du colon.

Olczyk, qui aura 51 ans le 16 août, a été opéré la semaine dernière, et le médecin en chef des Blackhawks de Chicago, le Dr Michael Terry, a déclaré qu'il «se soumettra à d'autres traitements au cours des prochaines semaines, dont la chimiothérapie». Olczyk est un analyste des matchs des Hawks ainsi que sur la chaîne américaine NBC.



Il a disputé 16 saisons dans la LNH, permettant notamment aux Rangers de New York de remporter la coupe Stanley en 1994. Il a aussi dirigé les Penguins de Pittsburgh en 2003-04 et pendant une partie de la saison 2005-06.



Olczyk a dit qu'il s'attend à effectuer un retour à la télédiffusion des matchs des Hawks après avoir complété ses traitements. Il a aussi remercié sa famille, les Blackhawks, la chaîne 'NBC Sports', ses amis ainsi que les partisans pour leur appui.