L'uniforme des St.Pats n'a pas porté chance aux Maple Leafs

TORONTO - Les Maple Leafs de Toronto sont arrivés à court contre une des meilleures équipes de la LNH.

Ryan Hartman a inscrit le but vainqueur alors qu'il ne restait que 17 secondes à jouer en prolongation pour aider les Blackhawks de Chicago à vaincre les Maple Leafs 2-1, samedi soir.



Auston Matthews a mis fin à une disette de sept matchs sans but et Frederik Andersen a connu un très bon départ, repoussant 37 rondelles. Les Maple Leafs s'accrochent au dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association Est.



Les Blackhawks ont quant à eux accentué leur avance au sommet de l'Association Ouest et ils ont signé une quatrième victoire consécutive.



John Hayden a marqué un premier but en carrière dans la LNH, pour les Blackhawks, et Corey Crawford a bloqué 25 des 26 tirs dirigés vers lui.

Pour souligner la Saint-Patrick, fête nationale des Irlandais, les Maple Leafs portaient l'uniforme vert et et blanc des St.Pats, surnom de la franchise torontoise de 1919 à 1927 avant que l'équipe ne devienne définitivement les Maples Leafs.

Toronto célèbre le 100e anniversaire de son équipe de hockey.