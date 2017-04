La belle séquence des Jets arrive trop tard

SAINT-LOUIS - Patrik Laine a inscrit deux buts et les Jets de Winnipeg ont défait les Blues de St. Louis 5-2, mardi.

Avec 36 buts, le Finlandais de 18 ans a ravi le sixième rang des pointeurs de la LNH à Max Pacioretty, du Tricolore.



Nikolaj Ehlers, Mark Stuart et Mark Scheifele ont complété pour les Jets, vainqueurs à leurs cinq derniers matchs.



La meilleure séquence du club cette saison arrive toutefois trop tard, les Jets n'étant plus dans le portrait pour accéder aux séries éliminatoires.



Michael Hutchinson a fait 24 arrêts, ne cédant que devant Alex Pietrangelo et Jori Lehtera. Les Blues avaient une fiche de 7-0-2 depuis le 16 mars.