La clé du succès d'Alain Vigneault (vidéo)

(98,5 Sports)- L'entraîneur québécois, Alain Vigneault, a atteint le plateau des 600 victoires en carrière, mardi soir lors de la victoire des Rangers contre les Ducks.

«Ça veut surtout dire que j’ai eu l’opportunité de diriger de très bons joueurs de hockey. J’ai travaillé avec de bonnes personnes», a expliqué le principal intéressé lorsque félicité par Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«C’est un sport d’équipe. Il faut que les joueurs et les entraîneurs travaillent ensemble pour gagner», a rappelé Alain Vigneault pour justifier son grand succès dans la LNH. Il a aussi souligné le travail des dépisteurs qui dénichent d’excellents joueurs en faisant très souvent une meilleure analyse «à froid».

Il a aussi mentionné avoir une bonne relation avec Jeff Gorton, le directeur général, tout en ne tentant pas de s’immiscer dans ses tâches. «C’est chacun son domaine. Je suis ici pour diriger les joueurs qu'ils mettent à ma disposition.»

La clé de son succès après toutes ces années? «Il faut être avant-gardiste. J’ai toujours gardé l’esprit ouvert sur ce qui se faisait (ailleurs) dans la LNH», a-t-il expliqué.

"You need good players and that’s what I’ve been fortunate to have.” - AV on reaching 600 wins after tonight's #NYR victory. pic.twitter.com/K8IYJUb9IL