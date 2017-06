La conquête de la coupe Stanley des Penguins marquera l'histoire

«Nous ne pouvions lutter contre les Rangers (de New York), Los Angeles et les gros marchés tels que Chicago et Detroit», s'est souvenu le membre du Temple de la renommée du hockey. En conséquence, Lemieux a milité cet hiver-là en faveur de l'instauration d'un plafond salarial dans la LNH, bien conscient des effets engendrés par son adoption sur la parité dans la ligue. L'équation était simple pour Lemieux. Il était préférable d'avoir une trentaine d'équipes rentables et compétitives plutôt que quelques-unes, seulement. «Le plafond salarial nous permettait de dépenser jusqu'à la limite, afin qu'on soit sur un pied d'égalité avec toutes les autres équipes de la ligue», a-t-il expliqué. Le plafond salarial s'est révélé être davantage un obstacle sur la route qu'un cul-de-sac pour les Penguins. La preuve était là, sous les yeux de Lemieux, alors qu'il discutait avec les médias sur la patinoire du Bridgestone Arena dimanche soir après que les Penguins eurent éliminé les Predators de Nashville en six matchs de la finale de la Coupe Stanley pour devenir la première équipe en 19 ans, et la première depuis l'instauration du plafond, à défendre son titre avec succès. «C'est difficile de gagner la coupe Stanley, comme nous l'avons constaté depuis 10 ou 12 ans», a évoqué Lemieux.

Mais pas impossible.



Les Penguins sont rentrés à Pittsburgh lundi en possession de la coupe Stanley, un exploit qu'ils ont accompli trois fois au cours des neuf dernières années. Une parade dans les rues de la ville doit avoir lieu mercredi, une fête qui pourrait bientôt devenir un rituel du début de l'été.



La masse salariale de la formation de l'entraîneur-chef Mike Sullivan frôle le plafond, mais elle a su trouver une façon de ne pas surpayer ses joueurs étoiles. Considérant leur impact sur le rendement de l'équipe, Sidney Crosby (8,7 millions $US) et Evgeni Malkin (9,5 millions $) sont des aubaines. Mais ils ne sont pas les seuls.



La recrue Jake Guentzel (il partage le record de la LNH pour une recrue avec 21 points), Bryan Rust, Conor Sheary et Scott Wilson ont tous joué des rôles essentiels aux côtés des joueurs étoiles des Penguins pendant leur parcours éliminatoire. Aucun d'entre eux ne perçoit plus de 675 000 $.



Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que Malkin ne veuille pas tout de suite réfléchir à l'avenir. Il aura 31 ans le mois prochain. Phil Kessel, Kristopher Letang et lui sont tous sous contrat jusqu'en 2022. Crosby l'est jusqu'en 2025.



«Je crois que nous jouerons ensemble pendant encore longtemps, et je commencerai à réfléchir à ma carrière après avoir pris ma retraite, a dit le Russe. Nous sommes encore jeunes, affamés et bien sûr nous voulons continuer de gagner.»



Si Malkin et Crosby restent en santé, les Penguins seront de toute évidence parmi l'élite de la ligue. Les preneurs aux livres avancent déjà qu'ils seront les favoris la saison prochaine pour obtenir une troisième coupe Stanley consécutive, un exploit qui n'a pas été accompli depuis les quatre de suite des Islanders de New York entre 1980 et 1983, une année complète avant l'arrivée de Lemieux dans la LNH, et près d'une demi-décennie avant les naissances de Crosby et Malkin.