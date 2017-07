La coupe Stanley en Russie avec Evgeni Malkin

(98,5 Sports) - Après un séjour à Sorel ou encore à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, voilà que la coupe Stanley s'est retrouvée à Moscow en compagnie d'Evgeni Malkin.

Pour un deuxième été consécutif, les joueurs des Penguins de Pittsburgh ont le privilège de passer un moment avec la coupe Stanley, à tour de rôle.

Le mois dernier, le défenseur Chad Ruhwedel avait passé une journée avec la coupe Stanley dans la ville de San Diego.

Plus récemment, les Sorelois ont pu photographier et admirer le trophée grâce au gardien de but Marc-André Fleury, qui l’a apporté dans sa ville natale.

Le lendemain, Kristopher Letang s’était rendu à l’hôpital Sainte-Justine afin de présenter la coupe à plusieurs jeunes patients.

Ce jeudi, voilà que de jeunes Russes de Moscou, amateurs de hockey, mais aussi de soccer, ont pu admirer et toucher le fameux trophée. Encore mieux, ils ont pu rencontrer la vedette des Penguins, Evgeni Malkin.

Sur une photo publiée sur Twitter, on aperçoit en effet l'attaquant des Penguins en compagnie d'une vingtaine de jeunes entourant la coupe Stanley et le joueur de la Ligue nationale, au stade de soccer de l'équipe FK CSKA Moscou, qui évolue dans le Première ligue russe.

We had two very special guests at #CSKA Arena yesterday, the Stanley Cup and Evgeni Malkin ? Thanks for a visit @malkin71_! pic.twitter.com/9N0bsBpCy3 — PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) 28 juillet 2017

Soulignons que le défenseur Serguei Gonchar, a aussi passé quelque temps avec la coupe Stanley dans la capitale russe.