La Lettonie toujours en tête de son groupe après un gain de 2-1 contre l'Italie

PARIS — Andris Dzerins a inscrit son deuxième but du match avec un peu plus d'une minute à jouer et la Lettonie a battu l'Italie 2-1, mardi, au Championnat du monde de hockey. Cette victoire a permis à la Lettonie de rester en tête du groupe A, devant la Russie. Les deux équipes ont gagné leurs trois rencontres jusqu'ici, mais la Russie a un point de moins au classement puisqu'une de ses victoires a été acquise en bris d'égalité.



Les deux équipes s'affronteront lundi et joueront aussi contre les États-Unis d'ici là.



L'Italie avait provoqué une prolongation avant de perdre contre la Slovaquie samedi et elle a démontré à nouveau sa valeur mardi, prenant même les devants grâce à un filet de Marco Insam.



Dzerins a répliqué en avantage numérique une dizaine de minutes plus tard. Il a ensuite joué les héros avec 1:19 à faire en troisième période, à la suite d'une mise en scène de Roberts Bukarts.



Dans l'autre match du groupe A, à Cologne, en Allemagne, le Danemark a échappé une avance de trois buts en troisième période avant de finalement vaincre la Slovaquie 4-3 en fusillade.



Nichlas Hardt, Patrick Russell et Morten Poulsen ont offert un coussin de trois buts aux Danois lors des 40 premières minutes de jeu. Cependant, Martin Gernat et Mario Bliznak, avec deux buts en avantage numérique, ont répliqué dans le dernier tiers pour la Slovaquie.



Morten Green a été le seul à faire bouger les cordages en fusillade, offrant la victoire aux Danois.



Sebastian Dahm a réalisé 29 arrêts devant le filet des vainqueurs. Julius Hudacek a stoppé 22 rondelles du côté des Slovaques.



Du côté du groupe B, Ken Andre Olimb a préparé le premier but de son frère aîné Mathis Olimb avant d'ajouter lui-même un filet et la Norvège a vaincu la Slovénie 5-1, à Paris.



Kristian Forsberg, Aleksander Reichenberg et Patrick Thoresen ont aussi touché la cible pour la Norvège, tandis que Lars Haugen a repoussé 15 tirs.



Robert Sabolic a fourni la réplique de la Slovénie.



Un peu plus tard, la France a célébré sa deuxième victoire du tournoi, en ayant le dessus 4-3 en fusillade face à la Suisse grâce à un filet de Stéphane Da Costa.



Yohann Auvitu, en infériorité numérique, Da Costa, en avantage numérique, et Anthony Rech, avec 4:19 à faire en troisième période, ont marqué en temps réglementaire pour la France. Cristobal Huet a été crédité de 23 arrêts.



Andres Ambuhl et Vincent Praplan, avec un doublé, ont répliqué pour la Suisse. Leonardo Genoni a stoppé 21 rondelles.



Les quatre meilleures équipes de chaque groupe à la fin du tournoi rotation accéderont aux quarts de finale.