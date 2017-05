La LNH aux Olympiques? Encore de l'espoir...

PARIS - Le président de la Fédération internationale de hockey (IIHF), René Fasel, n'a pas abandonné l'espoir de voir les joueurs de la Ligue nationale de hockey participer aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Se qualifiant de personne très positive, le Suisse a déclaré mardi, au cours d'une conférence de presse, qu'il y avait encore du temps pour en venir à une entente avec le commissaire de la LNH, Gary Bettman.



Ce dernier a pourtant déclaré le mois dernier, alors que les négociations entre la ligue, l'Association des joueurs et le Comité international olympique se trouvaient dans une impasse, qu'il considérait ce dossier clos.



Fasel a fait les manchettes plus tôt cette semaine après avoir déclaré à un média allemand qu'il tentait toujours de ramener les joueurs de la LNH pour leurs sixièmes JO consécutifs.



Le président de l'IIHF est persuadé que la tenue des Jeux olympiques d'hiver de 2018 et 2022 en Asie - Pékin accueillera les Jeux dans cinq ans - se veut une occasion sans précédent pour la LNH de faire croître son marché dans cette partie du globe.