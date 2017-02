La LNH espère une température plus hivernale pour l'affrontement de samedi

PITTSBURGH - Mère Nature semble prête à venir jouer les trouble-fêtes pour le match de samedi opposant les Flyers de Philadelphie aux Penguins de Pittsburgh, au Heinz Field, dans le cadre de la Série des stades.

Après une semaine de températures ressemblant plus à celles du mois de mai qu'à celles de février, le vice-président des installations de la LNH, Dan Craig, vit des moments inquiétants. Un front froid est cependant attendu samedi matin et la température devrait être un peu plus hivernale lorsque la rondelle touchera la glace.



«Je ne regarde pas trop la température en ce moment, a mentionné le capitaine des Penguins, Sidney Crosby. Ça peut changer. Le fait que le match aura lieu le soir pourrait aider.»



Ce n'est pas la première fois que les Penguins doivent composer avec les incertitudes de la température de la Pennsylvanie. Lors de la Classique hivernale, le 1er janvier 2011, au Heinz Field, la LNH avait décidé de repousser le début de la rencontre de quelques heures en raison de la pluie. À l'époque, les Capitals de Washington étaient en visite.



Crosby mène les joueurs de la LNH au chapitre des buts (33) et il occupe le deuxième rang des meilleurs pointeurs (66) pour les champions en titre de la coupe Stanley. Il souhaite un dénouement différent que celui qu'avait connu son équipe lors de sa dernière visite au domicile des Steelers de Pittsburgh.



«J'espère que le résultat sera meilleur que la dernière fois», a indiqué Crosby, qui avait subi une commotion cérébrale et qui avait vu les Capitals battre ses Penguins 3-1.



Il s'agira du quatrième match extérieur de la LNH cette saison et du quatrième impliquant les Penguins, qui ont participé à la première Classique hivernale, le 1er janvier 2008.



«Jouer à l'extérieur s'avère toujours spécial, peu importe où la partie est disputée, a affirmé le capitaine de Penguins. C'est de cette façon que j'aborde cet événement. Je crois que nous sommes très chanceux. Plusieurs équipes auraient aimé prendre part à autant de matchs extérieurs comme nous l'avons fait.»



Pendant que les Penguins sont en bonne position, au deuxième rang de la section Métropolitaine, les Flyers ne le sont pas. Les Flyers ne montrent qu'un dossier de 3-6-1 à leurs 10 dernières parties et il accusent cinq points de retard sur la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires.



«Nous devons nous mettre en branle, a exprimé l'attaquant Dale Weise. C'est ce qui est plus important en ce moment. Ça enlève un peu le cachet du match extérieur. Je sais que ce sera une expérience amusante et que les joueurs sont excités, mais nous avons besoin de tous les points.»



?Si cet affrontement avait eu lieu plus tôt dans la saison, je crois que nous l'aurions plus apprécié, a ajouté Claude Giroux. Il faut maintenant trouver une façon de s'en sortir.»



Bien que Craig soit un habitué des conditions climatiques changeantes, ce n'est toutefois pas lui qui aura à manoeuvrer sur la patinoire. La surface gelée pourrait être plus molle que ce que l'on retrouve dans les arénas de la LNH, ce qui pourrait nuire à la créativité offensive d'une formation comme les Penguins.



?Tu dois essayer de ne pas trop en faire avec la rondelle?, a conclu Crosby.