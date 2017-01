«La pause va nous faire du bien» - Michel Therrien

Les commentaires de Michel Therrien

(98,5 Sports) - Même si le Canadien de Montréal se rend à la pause du Match des étoiles sur une fausse note, le bilan des 50 premiers matchs est plutôt reluisant.

Le Tricolore a remporté 29 victoires, encaissé 14 défaites en temps réglementaires et 7 autres en prolongation ou en tirs de barrage. Il a ainsi 65 points au classement, ce qui le place au premier rang de la section Atlantique et au quatrième rang de l'Association de l'Est de la Ligue nationale.

« La pause va nous faire du bien mentalement et physiquement, a dit l’entraîneur Michel Therrien. On a joué beaucoup de hockey dernièrement et ce soir, on dirait qu'on avait rien... L'important, c'est de bien se reposer. Il y aura une nouvelle dynamique avec le retour de certains joueurs, du moins, je l’espère. »

L’entraîneur a précisé que si tout se déroulait comme prévu, le défenseur Andrei Markov devrait être de retour avec les siens dès lundi, à la veille de la reprise des activités face aux Sabres de Buffalo, au Centre Bell.

Pour ce qui est de la rencontre proprement dite, Therrien a donné tout le mérite à ses adversaires.

« Les Islanders ont été intenses, ils ont livré un gros match. Pour nous, ça été très difficile. Ça a paru serré, vu le travail de Carey, qui a été exceptionnel. »

L'entraîneur a apporté des changements en cours de route, mais rien n'y fit.

« J'espérais qu'on réagisse. On fait des changements pour provoquer des choses, mais c'est le genre de match où il n'y avait rien à faire. »

« Price a été exceptionnel pour nous, mais on a pas bataillé assez fort pour lui, a noté Phillip Danault. C'était la dernière rencontre avant le break. Pas tout le monde était là, dont moi le premier. Ils ont eu beaucoup plus de tirs de que nous ».