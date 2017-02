La recrue Patrick Laine continue de briller chez les Jets

NEW YORK - L'ailier droit Patrick Laine des Jets de Winnipeg, le centre Nazem Kadri des Maple Leafs de Toronto et le centre Connor McDavid des Oilers d'Edmonton ont obtenu les trois étoiles hebdomadaires dans la Ligue nationale de hockey.

Laine a mené la LNH avec cinq buts et huit points en quatre matchs pour permettre aux Jets de récolter sept points au classement. Il s'est particulièrement mis en évidence lorsqu'il a réussi son troisième tour du chapeau en carrière, dont le but victorieux, lors d'un gain de 5-2 contre le Stars de Dallas, mardi.



Il est ainsi devenu le premier joueur dans l'histoire de la LNH à obtenir trois tours du chapeau avant son 19e anniversaire de naissance, de même que la première recrue à y parvenir en une seule saison depuis 1992-93.



Le Finlandais de 18 ans domine les recrues de la ligue avec 52 points en 54 matchs et il partage le premier rang des recrues avec 28 buts.



Pour sa part, Kadri a totalisé quatre buts et deux mentions d'aide en quatre rencontres.



McDavid a amassé deux buts et quatre aides pour contribuer aux trois victoires des Oiliers pendant la semaine. Le capitaine de 20 ans mène la LNH avec 67 points en 59 matchs.