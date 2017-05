La Suisse échappe une avance de 4 buts contre la Slovénie, mais gagne 5-4

PARIS — La Suisse a gaspillé une avance de 4-0 avant de finalement vaincre la Slovénie 5-4 en fusillade, samedi, au Championnat du monde de hockey sur glace. Finalistes en 2013, les Suisses étaient en parfait contrôle après un barrage de quatre buts en première période, gracieuseté d'Andres Ambühl, Gaëtan Haas, Romain Loeffel et Simon Bodenmann.



La Slovénie a remplacé le gardien Gasper Kroselj par Matija Pintaric devant son filet et elle a commencé sa remontée avec un but de Jan Mursak en infériorité numérique à mi-chemin en deuxième période.



Ziga Jeglic, Jan Urbas et Robert Sabolic ont complété le travail en troisième période. Les buts d'Urbas et Sabolic ont été inscrits en supériorité numérique dans un intervalle de 1:21 avec environ cinq minutes à faire en temps réglementaire.



La prolongation n'a pas fait de maîtres, puis le Suisse Damien Brunner a été le seul à faire bouger les cordages en fusillade. Les Slovènes Tok Ticar, Sabolic et Mursak se sont butés à Jonas Hiller.



La République tchèque a eu moins de difficultés à vaincre le Bélarus, triomphant 6-1.



Le capitaine des Tchèques Jakub Voracek a mené la charge avec un but et deux aides. Petr Vrana, Radko Gudas, Roman Cervenka, Radim Simek et Michal Kempny ont aussi touché la cible, alors que les Tchèques ont eu l'avantage 45-7 au chapitre des tirs au but.



Alexander Pavlovich a été l'unique buteur du côté du Bélarus. Kevin Lalande a accordé cinq buts avant d'être remplacé par Mikhail Karnaukhov devant le filet.



Dans le dernier match du groupe B à l'horaire, la Norvège a vaincu la France 3-2.



Patrick Thoresen a inscrit deux buts et une aide, tandis que Ken André Olimb a récolté un but et une aide pour la Norvège. Lars Haugen a repoussé 22 lancers.



Stéphane Da Costa a marqué les deux buts de la France, alors que Cristobal Huet a effectué 21 arrêts.



Du côté du groupe A, la Slovaquie a dû venir de l'arrière avant de l'emporter 3-2 en prolongation contre l'Italie, à Cologne, en Allemagne.



Libor Hudacek a créé l'égalité 2-2 avec 1:04 à faire en temps réglementaire, puis Peter Ceresnak a joué les héros après 2:45 de jeu en prolongation.



Michel Miklik a aussi marqué pour la Slovaquie, tandis que Julius Hudacek a effectué 17 arrêts.



Giovanni Morini et Luca Frigo ont permis à l'Italie de prendre les devants 2-1, mais Andreas Bernard n'a pas été en mesure de fermer la porte. Bernard a terminé la rencontre avec 29 arrêts à son dossier.



Pour sa part, la Suède s'est payé un festin offensif avec une victoire de 7-2 contre l'Allemagne.



William Nylander a récolté deux buts et une aide, tandis que Gabriel Landeskog a amassé un but et deux aides pour la Suède. Victor Rask, Oliver Ekman-Larsson, Linus Omark et Jonas Brodin ont aussi touché la cible. Viktor Fasth a effectué 22 arrêts.



Patrick Hager et Philip Gogulla ont répliqué pour l'Allemagne, qui n'a pu répéter son exploit de la veille, quand elle avait battu les États-Unis 2-1. Thomas Greiss a été chassé de son filet après avoir accordé les sept buts de la Suède. Danny aus den Birken a terminé le match devant le filet allemand.



Dans l'autre match du groupe A, la Lettonie a signé une victoire de 3-0 contre le Danemark.



Un doublé de Miks Indrasis et un but de Gints Meija ont propulsé la Lettonie vers la victoire. Elvis Merzlikins a effectué 27 arrêts.



Sebastian Dahm a repoussé 32 tirs devant le filet danois.



Les quatre meilleures équipes de chaque groupe à la fin du tournoi rotation accéderont aux quarts de finale.