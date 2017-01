Laine éclipse Jagr (vidéo)

SUNRISE, Floride - Patrik Laine a inscrit un but et une aide et il a guidé les Jets de Winnipeg vers une victoire de 4-1 face aux Panthers de la Floride, mercredi.

Mark Scheifele, Nikolaj Ehlers et Shawn Matthias ont aussi touché la cible pour les Jets, tandis que Connor Hellebuyck a effectué 31 arrêts.

Bryan Little a récolté deux aides et les Jets ont enlevé une deuxième victoire de suite après avoir connu une séquence de deux revers.



Greg McKegg a été l'unique buteur des Panthers. Roberto Luongo a repoussé 35 lancers.



Jaromir Jagr a récolté une 1136e mention d'aide et il a devancé Paul Coffey au cinquième rang de l'histoire de la LNH à ce chapitre.



Les Panthers ont perdu cinq de leurs six derniers matchs. Ils ont aussi gagné seulement quatre de leurs 15 dernières rencontres.

Voyez le but de Laine: