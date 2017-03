Laine nommé la recrue de février

NEW YORK - L'ailier droit Patrik Laine, des Jets de Winnipeg, a été nommé la recrue de février dans la Ligue nationale de hockey.

La ligue a aussi annoncé que le capitaine des Blackhawks de Chicago, Jonathan Toews, l'attaquant Filip Forsberg, des Predators de Nashville, et le gardien Braden Holtby, des Capitals de Washington, avaient été nommés respectivement les trois étoiles de février.



Laine a amassé 15 points, dont huit buts, en 11 matchs le mois dernier, portant son total à 56 points en 56 matchs. Il détient une avance d'un point devant Auston Matthews, des Maple Leafs de Toronto, dans la course au meilleur pointeur chez les recrues.



Le jeune Finlandais a terminé le mois sur une séquence de six matchs avec au moins un point, en plus de réussir son troisième tour du chapeau, le 14 février contre les Stars de Dallas.

Il est devenu le premier joueur de l'histoire de la LNH à réussir trois tours du chapeau avant de fêter ses 19 ans. C'est aussi la première recrue à en obtenir autant depuis 1992-1993.



Matthews (huit buts et autant d'aides en 14 matchs) et son coéquipier William Nylander (sept buts, six aides, en 14 matchs), ainsi que le gardien des Penguins de Pittsburgh Matt Murray (5-2-2, 1,97 et ,936 avec un jeu blanc) ont aussi été considérés.



Toews a dominé le circuit avec une récolte de 18 points (sept buts et 11 aides) en 10 matchs, guidant les Blackhawks vers un dossier de 9-1-0. Il a réussi le quatrième tour du chapeau de sa carrière et a connu son deuxième match de cinq points le 21 février, au Minnesota.



Forsberg a été le meilleur franc-tireur du circuit avec une récolte de 11 buts en 13 matchs. Forsberg a ajouté six aides pour 17 points, aidant les Predators à compiler un dossier de 8-4-1 et à grimper au troisième rang de la section Centrale.



Holtby a affiché un dossier de 8-0-1 avec une moyenne de 1,88 et un taux d'efficacité de ,928. Il a aussi réussi un jeu blanc.