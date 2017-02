Laine rejoint Lindros et Selanne

WINNIPEG - Patrik Laine a marqué le but gagnant en troisième période avant de compléter son tour du chapeau dans un filet désert en fin de rencontre et les Jets de Winnipeg ont défait les Stars de Dallas 5-2, mardi.

Laine a marqué ses 24e, 25e et 26e buts de la saison à son 51e match. Il est devenu le premier joueur recrue depuis Eric Lindros et Teemu Selanne en 1992-1993 à réussir trois tours du chapeau à sa première campagne dans la LNH.



Joel Armia et Blake Wheeler, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour les Jets, qui ont mis fin à une série de quatre défaites.



Jamie Benn et Tyler Seguin ont permis aux Stars d'effacer un retard de deux buts en deuxième période.



Laine a cependant inscrit le but gagnant avec 5:07 à faire en temps réglementaire après que Mark Scheifele eut remporté une mise en jeu à la droite du gardien Antti Niemi.



Connor Hellebuyck a effectué 34 arrêts à son troisième départ consécutif depuis qu'Ondrej Pavelec s'est blessé au bas du corps le 7 février.



Niemi a repoussé 19 des 22 tirs dirigés vers lui. Les Stars ont perdu six de leurs sept dernières rencontres.