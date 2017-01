Larkin va rater sept jours

DETROIT - Le centre Dylan Larkin, des Red Wings de Detroit, sera à l'écart pour au moins sept jours à la suite d'une blessure au haut du corps.

Les Red Wings jouent deux fois durant cette période de temps: mardi soir à Boston et mercredi soir à domicile, contre Toronto.



Larkin et Thomas Vanek dominent les buteurs de l'équipe avec 12 buts cette saison.



Larkin a été blessé tard dans le match de dimanche au Joe Louis Arena, un revers de 1-0 face aux Rangers de New York.



Les Red Wings ont par ailleurs cédé l'ailier Drew Miller à leur filiale de Grand Rapids, dans la LAH. En 34 matchs avec les Red Wings, il a marqué cinq buts et six points.