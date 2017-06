Laviolette ne veut pas confirmer son gardien pour le match 3

Pekka Rinne a été remplacé par Juuse Saros dans le match 2/Gene J. Puskar / The Associated Press

PITTSBURGH - Peter Laviolette n'a pas voulu dire s'il prévoyait offrir un autre départ à Pekka Rinne aprèes deux performances en deçca des attenters lors des deux premiers matchs de la finale de la Coupe Stanley perdus èa Pittsburgh.

Laviolette s'est limité à dire qu'il ne voulait pas discuter des modifications qui seront apportées à sa formation.

L'entraîneur-chef des Predators a cependant admis que ses gardiens connaissent déjà l'identité du partant.

Matt Murray bien en selle

Dans l'autre vestiaire, personne ne doute de celui qui protègera la cage lors du 3e matchs de la finale.

Une recrue expérimentée !

Bien qu'il soit toujours considéré comme une recrue, Matt Murray a placé son équipe dans une position favorable non pas pour une première conquête du précieux trophée, mais d'une seconde.



Alors que de nombreux observateurs sont ébahis par le sang-froid du portier de 23 ans sur la scène la plus prestigieuse de la Ligue nationale de hockey, le principal intéressé se montre nonchalant.



«Beaucoup de détails sont hors de notre contrôle, et j'essaie donc de ne pas m'inquiéter au sujet des éléments que je ne peux pas contrôler. Je tâche seulement de faire mon travail et de donner à l'équipe la meilleure chance de gagner», a déclaré Murray quelques minutes après sa performance de 37 arrêts.



Deux fois lors de moments cruciaux en matchs éliminatoires, l'entraîneur-chef Mike Sullivan a opté pour Murray au lieu de Marc-André Fleury, le populaire vétéran de 32 ans qui a aidé les Penguins à gagner la coupe Stanley en 2009.



Une présence apaisante

Murray a donné raison à Sullivan le printemps dernier, guidant les Penguins vers la quatrième coupe Stanley de leur histoire, et il semble destiné à répéter le tour de force cette saison.



L'athlète originaire de Thunder Bay a été supérieur à Craig Anderson, des Sénateurs d'Ottawa, lors de quatre matchs de la finale de l'Association Est, et largement meilleur que Pekka Rinne lors des deux premières rencontres de la finale. Le Finlandais de 34 ans a accordé huit buts sur seulement 36 tirs, pour un taux d'arrêts de ,778.



De son côté, Murray présente une fiche de 5-1 et un taux d'arrêts de ,949 à forces égales en matchs éliminatoires cette saison. En carrière, son taux d'arrêts lors des séries éliminatoires se chiffre à ,928.



Le meilleur joueur

«Il se veut une présence tellement apaisante, a noté le défenseur Ian Cole, des Penguins, après le deuxième match. Il donne un but et il va jouer exactement de la même manière par la suite ce qui est difficile pour n'importe quel gardien, surtout pour quelqu'un qui est encore très jeune.»

«Ils (Les Predators) décochaient beaucoup de tirs au filet, a fait remarquer le capitaine des Penguins, Sidney Crosby. Vous pouviez voir qu'ils tentaient de tirer de tous les angles, et il (Murray) a effectué un travail remarquable en bloquant ces tirs ainsi que des deuxièmes chances de marquer.»

«Dans les moments où nous n'avons pas contrôlé la cadence, il a été notre meilleur joueur en les empêchant de marquer», a noté l'attaquant Chris Kunitz, en parlant de Murray.