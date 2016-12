Le 4e trio des Oilers dompte finalement les Coyotes (vidéo)

GLENDALE, Arizona - Le quatrième trio des Oilers d'Edmonton a amassé sept points et l'équipe a vaincu les Coyotes de l'Arizona en temps réglementaire pour une première fois en 26 matchs grâce à un gain de 3-2, mercredi soir.

Les Coyotes montraient un dossier de 21-0-4 au cours de leurs 25 derniers affrontements contre les Oilers, incluant deux victoires cette saison. Les hommes de Todd McLellan ont cependant inscrit deux buts en première période et ils ont pris les devants 3-0, en deuxième, pour battre les Coyotes pour une première fois depuis le 25 janvier 2011.



Cette séquence de points contre une équipe a égalé la sixième plus importante de l'histoire de la LNH.



Mark Letestu a obtenu un but et deux mentions d'aide tandis que son coéquipier de trio Matt Hendricks a terminé la rencontre avec un but et une mention d'assistance. Zack Kassian s'est pour sa part fait complice de deux réussites des Oilers, qui ont gagné quatre de leurs cinq dernières parties.



Cam Talbot a stoppé 28 tirs dans la victoire.



Martin Hanzal a trouvé le fond du filet et Oliver Ekman-Larsson a ajouté un but alors qu'il ne restait que 6,1 secondes à faire. Les Coyotes se sont inclinés lors de leurs trois derniers matchs.

Faits saillants: