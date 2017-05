Le Canada a eu la frousse contre la France au Mondial

PARIS - Marc-Édouard Vlasic a inscrit le but victorieux et le Canada a surmonté une bonne frousse avant de venir à bout du pays hôte, la France, par la marque de 3-2 jeudi au Championnat du monde de hockey.

Le Canada a ainsi porté sa fiche à 4-0 dans le tournoi. Les représentants de l'unifolié ont tiré de l'arrière pour la première fois du tournoi lorsque Damien Fleury a touché la cible en avantage numérique à 1:37 de la deuxième période, donnant les devants 2-1 aux Français.



Claude Giroux a toutefois riposté en supériorité numérique et les deux équipes ont retraité au vestiaire après 40 minutes de jeu avec une égalité de 2-2. Vlasic a marqué le but qui a fait la différence à 2:22 du troisième vingt, après qu'une rondelle bondissante eut dévié sur le Français Jonathan Janil avant de déjouer le gardien Florian Hardy.



Ryan O'Reilly et Olivier Dame-Malka ont chacun noirci la feuille de pointage au premier tiers.



Hardy a complété la rencontre avec 32 arrêts, tandis que son adversaire, Chad Johnson, repoussait un total de 22 lancers.



Une impressionnante foule de 14 510 spectateurs s'était réunie à l'AccorHotels Arena de Paris pour encourager ses favoris, qui ont surpris tout le monde en l'emportant contre la Finlande et la Suisse plus tôt dans la phase préliminaire du tournoi.



Le Canada était privé de Tyson Barrie, qui menait tous les défenseurs avec une récolte de sept points en trois rencontres avant de subir une grave blessure au bas du corps jeudi.



Chris Lee, un vétéran âgé de 36 ans qui évolue en KHL, a été enregistré pour la compétition vendredi dernier et a pris la place de Barrie au sein de la deuxième paire de défenseurs canadiens avec Calvin de Haan.



Les Canadiens, doubles champions en titre du tournoi sont toujours en tête du groupe B avec une fiche de 4-0. Leur prochain match aura lieu contre la Suisse (2-1-1-0) samedi.