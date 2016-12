Le Canada accède aux demi-finales de la Coupe Spengler

DAVOS, Suisse - Le Canada a assuré sa place en demi-finales de la Coupe Spengler en prenant la mesure du Mountfield HK 5-1, jeudi.

Andrew Ebbett, Maxim Noreau et Mason Raymond ont marqué en avantage numérique pour paver la voie à cette victoire. C'est la troisième rencontre consécutive au cours de laquelle le Canada inscrit trois buts en avantage numérique.



Brandon Gormley et Francis Paré ont inscrit les autres filets des vainqueurs. Ebbett, Raymond et Gormley ont terminé la rencontre avec trois points chacun.



L'espoir du Tricolore Zachary Fucale a stoppé 19 des 20 lancers dirigés contre lui pour inscrire sa deuxième victoire du tournoi.



Dans l'autre match présenté jeudi, le HC Davos a eu le meilleur 3-1 face à l'Avtomobilist Iekaterinbourg grâce à des buts de Tuomo Ruutu, Drew Shore et Marc Wieser.



En demi-finales, le Canada tentera de prendre sa revanche contre le Dynamo de Minsk, qui l'a battu 7-4 en début de tournoi. Dans l'autre portion du tableau, le HC Davos sera opposé au HC Lugano.



Le Canada a disputé 11 des 15 dernières finales de ce tournoi, l'emportant en 2002, 2003, 2007, 2012 et 2015.