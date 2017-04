Le Canada confirme ses 18 premiers joueurs en vue du Championnat du monde

CALGARY - Hockey Canada a identifié les 18 premiers joueurs de sa formation en vue du Championnat du monde de hockey, qui sera disputé à Cologne, en Allemagne, et Paris.

Il s'agit des gardiens Eric Comrie (Jets de Winnipeg) et Calvin Pickard (Avalanche du Colorado); des défenseurs Tyson Barrie (Avalanche), Calvin De Haan (Islanders de New York), Jason Demers (Panthers de la Floride), Michael Matheson (Panthers) et Josh Morrissey (Jets); ainsi que des attaquants Sean Couturier (Flyers de Philadelphie), Matt Duchene (Avalanche), Claude Giroux (Flyers), Alex Killorn (Lightning de Tampa Bay), Travis Konecny (Flyers), Ryan O'Reilly (Sabres de Buffalo), Nathan MacKinnon (Avalanche), Brayden Point (Lightning), Mark Scheifele (Jets), Wayne Simmonds (Flyers) et Jeff Skinner (Hurricanes de la Caroline).



De ces 18 joueurs, cinq faisaient partie de la formation médaillée d'or lors de la dernière édition du tournoi: Pickard, Matheson, Duchene, O'Reilly et Scheifele. Six ont aussi remporté l'or en 2015: Barrie, Couturier, Duchene, Giroux, O'Reilly et MacKinnon.



Hextall, Cooper, Gallant, etc

La sélection des joueurs a été effectuée par le groupe de gestion d'Équipe Canada, soit le directeur général Ron Hextall, son adjoint Sean Burke, le directeur du personnel des joueurs Larry Carrière, et le vice-président des activités hockey et des équipes nationales de Hockey Canada, Scott Salmond.

Le personnel d'entraîneurs, Jon Cooper, Gerard Gallant, Dave Hakstol et Dave King, a également eu son mot à dire dans cette sélection.



Équipe Canada tiendra un camp préparatoire à Genève, en Suisse, où il disputera un match face à la Suisse, le 2 mai. Il lancera son tournoi le 5 mai, contre la République tchèque.



La ronde préliminaire se déroulera jusqu'au mardi 16 mai. Les matchs pour les médailles de bronze et d'or seront présentés le dimanche 21 mai.



Depuis 1931, le Canada a remporté le Championnat mondial 20 fois, sans compter les années où l'équipe médaillée d'or aux Jeux olympiques d'hiver était aussi considérée comme championne du monde. Le pays a également gagné 11 médailles d'argent et six de bronze au cours de cette période.