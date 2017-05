Le Canada s'assure du premier rang de son groupe au Mondial

PARIS - Colton Parayko a marqué deux fois et le Canada s'est assuré la première position de son groupe au tour préliminaire grâce à un gain de 5-0 aux dépens de la Norvège au championnat du monde de hockey.

Les deux buts de Parayko sont survenus pendant une supériorité numérique et le Canada a réussi quatre de ses cinq buts avec l'avantage d'un joueur. Brayden Schenn et Ryan O'Reilly ont aussi obtenu des buts dans ces circonstances tandis que Mark Scheifele a complété à forces égales.



Chad Johnson a repoussé les 10 tirs des Norvégiens pour mériter son premier jeu blanc du tournoi.



Après une défaite de 3-2 en prolongation face à la Suisse samedi, les Canadiens ont entrepris le match de lundi sur quelques fausses notes. O'Reilly a d'abord raté la cible de beaucoup sur un tir de pénalité, Wayne Simmonds a manqué un but qui semblait certain après une belle série de passes et le Canada a ensuite été pénalisé pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire.



Mais l'équipe a semblé être dynamisée après avoir tenu le coup avec succès pendant cette pénalité. Schenn a inscrit le premier but avec 2:12 à jouer à la première période en logeant le tir de la ligne bleue de Chris Lee derrière le gardien norvégien Henrik Haukeland pendant que Mathias Olind purgeait une pénalité pour double-échec.



Moins d'une minute plus tard, avec Olind de nouveau au banc des pénalités pour avoir retenu, Parayko a doublé l'avance des Canadiens avec un tir des poignets qui a trompé Haukeland du côté de la mitaine alors qu'il avait la vue obstruée.



À la deuxième période, Scheifele s'est emparé du retour de Mike Matheson pour obtenir son premier but du tournoi. Parayko a réussi son deuxième du match avec un puissant tir frappé avec 1:46 à l'engagement.



O'Reilly a ajouté un quatrième but en avantage numérique pour offrir une avance de 5-0 au Canada dans les derniers instants du match. La Norvège n'a pas obtenu un seul tir lors des 20 dernières minutes.



L'entraîneur canadien Jon Cooper a continué son système d'alternance entre Johnson et Calvin Pickard. Johnson a concédé quatre buts en trois départs.



Les Norvégiens ont brièvement remplacé Haukeland par Steffen Soberg à la troisième période, mais il est revenu pour complété la rencontre après avoir connu un soucis avec son équipement. Le Canada a décoché 48 tirs.



Cette victoire assure le Canada du premier rang dans le groupe B et élimine la Norvège d'une place en quarts de finale. La Suisse, la République tchèque et la Finlande passeront aussi au tour suivant dans le groupe B.



Les Canadiens disputent leur dernier match de la ronde préliminaire mardi contre la Finlande. Les quarts de finale auront lieu jeudi à Paris et Cologne, en Allemagne.