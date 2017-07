Le Canadien accorde un contrat à Yannick Veilleux

MONTRÉAL - Le Canadien de Montréal a accordé un contrat de la Ligue américaine à l'attaquant Yannick Veilleux, jeudi.

Il s'agit d'un contrat d'une saison à deux volets (LAH/ECHL).



Âgé de 24 ans, Veilleux a disputé la majorité de la dernière campagne avec les IceCaps de St. John's, dans la Ligue américaine. Il a accumulé six buts et 10 aides en 53 matchs avec le club-école du Tricolore.



Veilleux a également disputé 11 matchs avec le Beast de Brampton, dans l'ECHL, récoltant trois buts et huit aides.



Choix de quatrième ronde des Blues de St. Louis en 2011, 102e au total, le natif de Saint-Hippolyte a porté les couleurs des Cataractes de Shawinigan et des Wildcats de Moncton entre 2009 et 2013 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.