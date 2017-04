Le Canadien couronné champion de la section Atlantique

(98,5 Sports) - Le Canadien de Montréal remporte le championnat de la section Atlantique grâce à une victoire de 4-1 contre les Panthers de la Floride, lundi soir, au BB&T Center.

Artturi Lehkonen a été la grande vedette de la soirée avec une performance de deux buts, ses 15e et 16e, et une aide.

Le jeune finlandais a d'abord brisé l'égalité de 1-1 en début de troisième période avant d'ajouter un but avec un peu plus de trois minutes à écouler au temps réglementaire. Lehkonen avait récolté une mention d'aide sur le premier but du match, celui d'Andrew Shaw, son 12e, au premier vingt.

Alexander Radulov a scellé l'issue du match, et le championnat de la section Atlantique, en marquant dans un filet déserté avec 86 secondes au cadran.

Dans la défaite, Jonathan Marchessault, en deuxième, a marqué son 30e but de la saison contre le jeune gardien Charlie Lindgren, qui a signé une deuxième victoire en carrière dans la LNH en autant de sorties.

Lindgren a bloqué 31 rondelles pendant que le Canadien dirigeait 30 tirs vers Reto Berra.

Le Canadien l'a emporté non seulement sans compter sur Carey Price, qui agissait à titre de réserviste, mais il a aussi dû se débrouiller sans Shea Weber ni Jordie Benn.

Weber, qui souffre d'une blessure au bas du corps non divulguée, a raté l'entraînement matinal des siens et sera également absent face aux Sabres de Buffalo, mercredi.

Par mesure préventive, il est rentré à Montréal, où il rencontrera les médecins de l'équipe.

Âgé de 31 ans, Weber a inscrit 42 points, dont 17 buts, en 78 matchs cette saison.

Le gain du Canadien lui donne 101 points, comparativement à 93 pour les Maple Leafs de Toronto qui ont encore quatre matchs à jouer. Toutefois, le Canadien compte 43 victoires en temps réglementaire et en prolongation, une colonne identifiée par l'appellation «ROW», le premier critère servant à briser une égalité entre deux équipes. Or, les Maple Leafs ne peuvent pas en récolter plus que 42.

En terminant premier de la section Atlantique, le Tricolore affrontera la meilleure des deux équipes repêchées. Tout indique que ce sera les Rangers de New York, mais il existe toutefois une très, très mince possibilité que les Rangers doublent les Blue Jackets de Columbus au troisième rang de la section Métropolitaine.

Pour y arriver, ils devront d'abord gagner leurs trois derniers matchs et espérer quatre défaites des Blue Jackets en temps réglementaire. Si ce scénario se réalise, les Rangers devront encore présenter un différentiel buts pour/buts contre de plus-21 par rapport aux Blue Jackets d'ici la fin du calendrier pour se classer troisième et refouler les Blue Jackets à titre de premier club repêché.

Du coup, si le rendez-vous Canadien-Rangers se confirme, les amateurs de hockey verraient un deuxième duel en un peu moins de six ans entre deux anciens des Olympiques de Hull, soit Claude Julien et Alain Vigneault.

Les deux hommes avaient livré bataille en finale de la Coupe Stanley, en 2011, alors que Julien dirigeait les Bruins de Boston et Vigneault, les Canucks de Vancouver.

Les Bruins avaient gagné en sept matchs.

Les faits saillants en images

Description du match en direct

Première période

Bon départ pour le trio de Philipp Danault qui prend d'ailleurs le premier tir du match.

Juste après, Max Pacioretty est frustré par le gardien réserviste des Panthers Reto Berra (Roberto Luongo est blessé depuis février).

À la cinquième minute de jeu, Radulov, Danault et Pacioretty font la loi dans le territoire adverse, mais ceux-ci n'arrivent pas à marquer.

À 6:48, Andrew Shaw (12e) marque le premier but de la soirée avec l'aide d'Alex Galchenyuk et Artturi Lehkonen. Shaw n'avait pas compté depuis le 18 mars. Canadiens 1 - Panthers 0.

Dans la zone des Canadiens, Lindgren semble en contrôle de ses moyens, même s'il n'a pas été très sollicité lors des 15 premières minutes de jeu.

Tirs au but:

Canadiens: 11 - 0 - 0: 11

Panthers: 7 - 0 - 0 : 7

Deuxième période

À la quatrième minute de jeu, le tir de Paul Byron frappe le poteau.

Jonathan Marchessault inscrit son 30e but de la saison grâce à une belle manœuvre de son coéquipier Michael Sgarbossa en entrée de territoire du Tricolore, à 11:03.Canadiens 1 - Panthers 1.

Soudain, les joueurs des Panthers sont plus combatifs.

Lehkonen se fait voler un but par Reto Berra, à 7:20.

Andrew Shaw est chassé pour avoir retardé le match, à 4:25.

Peu de temps après, Philipp Danault s'en va aussi au banc des pénalités pour avoir accroché Jaromir Jagr.

Les Panthers profitent donc de l'avantage de deux hommes pour plus d'une minute.

Dans la zone des Canadiens, Tomas Plecanek remporte sa neuvième mise en jeu en 11 tentatives.

Finalement, les hommes de Claude Julien résistent à la supériorité numérique de la Floride.

À 1:16, bataille plutôt inutile entre deux joueurs qui n'ont pas l'habitude de se battre: Philipp Danault et Michael Sgarbossa sont chassés pour cinq minutes.

Les Panthers ont livré une meilleure période que les joueurs du Tricolore.

Tirs au but:

Canadiens: 11 - 6 - 0: 17

Panthers: 7 - 14 - 0 : 21

Troisième période

Le gardien des Panthers bloque un bon tir de Max Pacioretty. Il est bien meilleur que lors du précédent affrontement entre les deux formations.

À, 18:33, Artturi Lehkonen (15e) prend un puissant tir du poignet qui mystifie Reto Berra. Canadiens 2 - Panthers 1.

Sur un bel échange du disque entre Danault, Pacioretty et Radulov, MacKenzie Weegar donne un coup de bâton au joueur russe, qui ne peut lancer en direction de Berra. Weegar est puni pour deux minutes, à 10:29.

Descente à trois contre un: le lancer de Vincent Trocheck frappe le poteau à la gauche de Charlie Lindgren.

Les Canadiens sont totalement désorganisés durant cette supériorité numérique. Les Panthers ont d'ailleurs eu de meilleures occasions de marquer durant ces deux minutes.

Avec environ huit minutes à jouer dans le match, Lindgren a bloqué 30 lancers. Finalement, Les Panthers sont revenus dans la partie après une première période assez pénible.

À 3:15, Paul Byron s'échappe avec le disque mais il lance à côté du but. Arrivant à toute vitesse derrière lui, Artturi Lehkonen saisit le rebond et inscrit son troisième point de la rencontre et son 16e but de la saison. Canadiens 3 - Panthers 1.

Alors que le filet des Panthers est désert, Radulov prend un lancer de la ligne centrale et marque le quatrième but des Canadiens, à 1:26. Canadiens 4 - Panthers 1. Max Pacioretty obtient une mention d'aide.

Tirs au but:

Canadiens: 11 - 6 - 14: 31

Panthers: 7 - 15 - 10 : 32