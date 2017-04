Le Canadien fait face à l'élimination à New York (vidéo)

On en parle en ondes : Chronique de Philippe Cantin (7:18) Publié le samedi 22 avril 2017 dans Avec Philippe Cantin

MONTRÉAL - Les confrontations entre le Canadien et les Rangers en séries éliminatoires se suivent et... se ressemblent quelque peu.

Le Tricolore se présente à New York pour le sixième match alors qu'il fait face à l'élimination comme en 2014. Il y a trois ans, les Rangers avaient éliminé le Canadien au Madison Square Garden en l'emportant 1-0 et s'assurant ainsi leur billet pour la finale de la Coupe Stanley.

Limité à seulement trois buts à ses deux derniers matchs, des défaites, le Canadien aura besoin de la contribution de deux de ses leaders offensifs, le capitaine Max Pacioretty et Alex Galchenyuk, s'il ne veut pas se retrouver en vacances dès dimanche.

Les Rangers, eux, n'ont marqué que 11 buts en cinq matchs mais, plus la série progresse et plus la troupe d'Alain Vigneault se montre opportuniste.

Voici quelques éléments à considérer en vue du sixième match: