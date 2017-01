Le Canadien l'emporte 7-4 contre les Jets

On en parle en ondes : Montage de l'affrontement CH vs Jets à Winnipeg (2:58) Publié le mercredi 11 janvier 2017 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Martin McGuire et Dany Dubé

(98,5 Sports) - D'ordinaire, quand votre équipe inscrit deux buts dans les cinq premières minutes de jeu au premier et au deuxième tiers d'un match, vos chances de victoires sont excellentes.

C’est ce qu’a fait le Canadien de Montréal qui l’a emporté 7-4 face aux Jets, à Winnipeg, mercredi, au terme d’un match où les notions de défensive ont été quelque peu mises de côté.

Phillip Danault (8e et 9e buts) et Artturi Lehkonen (9e et 10e) ont sonné la charge pour le Canadien (26-10-6, 58 points), qui a aussi vu Brian Flynn (5e), Tomas Plekanec (5e) et Sven Andrighetto, avec son premier de l’année, s’inscrire à la marque.

Mark Scheifele (18e et 19e), Mathieu Perreault (4e) et Bryan Little (7e) ont riposté pour les Jets (20-21-3).

Départ canon

Seulement six des 18 joueurs en uniforme pour le Canadien n'ont pas noirci la feuille de pointage et Danault a profité de ce jeu ouvert pour mettre à profit sa vitesse et ses habiletés manuelles en connaissant la soirée la plus productive de sa carrière, trouvant le fond du filet à deux occasions.

C'est d'ailleurs lui qui a donné le ton à ce festival offensif en marquant avec seulement 57 secondes d'écoulées à la rencontre. Brian Flynn a doublé la mise un peu plus de trois minutes plus tard avant de voir les Jets revenir dans la rencontre.



Mark Scheifele et Mathieu Perreault ont remis les compteurs à zéro avant de voir Tomas Plekanec redonner l'avance au Canadien avant la fin de la période, lui qui était aux prises avec un virus. Le but du Tchèque - un troisième but sur sept tirs - a sonné le glas pour le gardien Connor Hellebuyck, qui avait pourtant inscrit un jeu blanc pas plus tard que lundi.



Son remplaçant Michael Hutchinson n'a pas pu freiner l'hémorragie. Il a d'abord permis à Sven Andrighetto d'inscrire son premier but en 11 matchs — lui enlevant une tonne de pression des épaules — avant d'être la dernière victime de Danault, qui s'est assuré de faire partie des faits saillants des buts de l'année dans la LNH.



Le Québécois s'est emparé de la rondelle derrière son filet avant de parcourir la patinoire à toute vitesse d'un bout à l'autre pour battre Hutchinson du côté de la mitaine et porter la marque à 5-2. L'attaquant du Canadien a atteint une vitesse fulgurante et s'est littéralement moqué des cinq joueurs adverses, qui semblaient tous avoir les pieds dans le ciment, pour enfiler son neuvième but de la campagne.



Scheifele a réduit l'écart avec son deuxième du match avant la fin de l'engagement, mais Artturi Lehkonen a enfoncé les derniers clous dans le cercueil des Jets en inscrivant deux autres buts lors des dix premières minutes de la troisième période.



Bryan Little a eu l'honneur d'inscrire le dernier but de cette soirée folle en battant Al Montoya entre les jambières à mi-chemin en troisième.



Montoya n'a pas connu sa meilleure soirée de travail, mais il a fait le nécessaire pour empêcher que cette rencontre tourne en faveur des Jets, notamment lorsque ceux-ci ont créé l'égalité au premier tiers. Il a terminé la rencontre avec 23 arrêts tandis que de l'autre côté, Hutchinson a cédé quatre fois sur 23 lancers.



Le Tricolore n'aura beaucoup de temps pour savourer cette éclatante victoire puisqu'il rendra visite au Wild du Minnesota, jeudi.

(Avec La Presse canadienne)