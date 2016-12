Le Canadien ne peut résister au Wild (vidéo)

On en parle en ondes : Montage affrontement Wild du Minnesota contre le CH au Centre Bell (3:01) Publié le jeudi 22 décembre 2016 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Martin McGuire et Dany Dubé

MONTRÉAL - Le Canadien n'a pu offrir un dernier cadeau à ses partisans en 2016, alors qu'il a été vaincu 4-2 par le Wild du Minnesota, jeudi, lors de sa dernière sortie au Centre Bell cette année.

Les deux équipes n'ont pas donné beaucoup d'espace à leurs rivaux et les deux gardiens n'ont pas eu à faire de miracles.



Devan Dubnyk, meneur dans la LNH avant les matchs de jeudi pour la moyenne de buts alloués et le taux d'efficacité, a eu le meilleur devant Carey Price. Dubnyk a effectué 32 arrêts devant le filet du Wild, tandis que Price a accordé trois buts sur 26 lancers.



Eric Staal a inscrit le but gagnant tôt en troisième période en infériorité numérique. Jordan Schroeder, Jared Spurgeon et Jason Zucker ont aussi touché la cible pour le Wild (20-8-4), qui a égalé un record d'équipe en signant une neuvième victoire de suite. Mikaël Granlund a récolté deux aides.



Max Pacioretty, en infériorité numérique, et Artturi Lehkonen ont offert deux avances d'un but au Canadien (21-8-4), mais les hommes de Michel Therrien ont finalement encaissé un deuxième revers en temps réglementaire à leurs neuf derniers matchs (5-2-2).

Faits saillants:





Pacioretty a maintenant inscrit neuf buts à ses neuf dernières rencontres. Shea Weber a mis fin à sa traversée du désert de 10 rencontres en récoltant une aide. Tomas Plekanec a aussi amassé une aide et il a rejoint Peter Mahovlich au 17e rang de l'histoire du Canadien avec 569 points.



Le Canadien disputera son dernier match avant le congé de Noël vendredi, quand il rendra visite aux Blue Jackets de Columbus. Il s'agira aussi de son premier d'une série de sept affrontements à l'étranger.



La hargne du Wild



Les locaux ont rapidement pris le contrôle du match, se forgeant une avance de 10-1 au chapitre des tirs lors de la première moitié du premier vingt. Price a tenu le fort, mais il a aussi joué de chance quand le tir sur réception de Spurgeon a atteint le poteau à sa droite.



Une bonne présence du quatrième trio du Canadien a permis aux locaux de trouver leur rythme à mi-chemin dans la période sans toutefois parvenir à tromper la vigilance de Dubnyk.



Pacioretty a finalement fait bouger les cordages après 2:01 de jeu en deuxième période lors d'une infériorité numérique. Le capitaine s'est échappé après une gaffe de Spurgeon à la ligne bleue du Canadien et Pacioretty a battu Dubnyk d'un tir des poignets précis du côté du bouclier.



Le reste de la deuxième période a manqué de rythme en raison des nombreux arrêts de jeu, mais les buts se sont quand même enchaînés.



Une rare mauvaise sortie de Price autour de son filet a permis à Schroeder d'inscrire son premier but de la saison en surprenant le no 31 après avoir contourné le filet.



Lehkonen a replacé le Canadien en avant à 10:35 sur un retour après un tir de Brian Flynn. Il s'agissait pour Lehkonen de son quatrième but à ses sept derniers matchs.



Le Wild a toutefois à nouveau créé l'égalité avant la fin du deuxième vingt, avec 4:17 à faire. Spurgeon n'a pas raté sa chance cette fois, après une belle remise de Zucker dans sa direction.



Staal a finalement donné les devants aux visiteurs pour une première fois dans le match en touchant à son tour la cible en infériorité numérique après 3:08 de jeu au dernier tiers. Staal a pu s'avancer seul devant Price, qu'il a battu à l'aide d'un tir vif du côté rapproché. Zucker est venu sceller l'issue du match dans un filet désert, avec 23 secondes à jouer.



Le Canadien a obtenu de belles occasions lors d'un avantage numérique en fin de rencontre, mais Dubnyk a été en mesure de fermer la porte.