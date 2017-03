Le Canadien obtient l'attaquant Steve Ott

MONTRÉAL - Le Canadien de Montréal a transigé avec les Red Wings de Detroit pour obtenir les services de l'attaquant Steve Ott, mardi.

En retour, le Tricolore a cédé un choix de sixième ronde au repêchage de 2018.



Âgé de 34 ans, Ott a pris part à 42 matchs avec les Red Wings cette saison. Il a inscrit trois buts et six points en plus de décerner 101 mises en échec.



L'attaquant de six pieds et 193 livres a disputé 837 matchs depuis ses débuts dans la LNH, en 2002-03. Ott a récolté 287 points en carrière, dont 109 buts, avec quatre équipes: les Stars de Dallas, les Sabres de Buffalo, les Blues de St. Louis et les Red Wings. En 55 parties éliminatoires, Ott a inscrit trois buts et cinq mentions d'assistance.



Sur la scène internationale, Ott a représenté le Canada aux Championnats du monde de hockey junior en 2001 (médaille de bronze) et en 2002 (médaille d'argent), ainsi qu'au Championnat du monde, en 2010.