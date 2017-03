Le Canadien offre un contrat de trois ans au défenseur Simon Bourque

MONTRÉAL - Le Canadien de Montréal et le défenseur Simon Bourque se sont entendus pour trois saisons.

Le patineur de six pieds un, 194 livres a été un choix de sixième tour, 177e au total, du Tricolore en 2015. Depuis le début de la saison, le joueur de 20 ans a amassé 51 points, dont 15 buts, en 56 rencontres avec l'Océanic de Rimouski et les Sea Dogs de Saint-Jean.



Originaire de Longueuil, Bourque a inscrit 144 points (40-104) en 245 matchs de saison régulière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En 34 matchs éliminatoires, il a contribué 12 points, dont un but.