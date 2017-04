Le Canadien rappelle Mikhail Sergachev en vue du match à Detroit

DÉTROIT - Le Canadien de Montréal a rappelé le défenseur Mikhail Sergachev des Spitfires de Windsor de la Ligue de l'Ontario, samedi.

Il va rejoindre le club à Detroit, où le Tricolore va conclure la saison régulière en affrontant les Red Wings à compter de 19h00, samedi.

En 50 matches dans la Ligue de l'Ontario cette saison, l'arrière de 18 ans a inscrit 10 buts et 43 points. Il a ajouté un but et trois points lors des séries.

Choix de premier tour du CH en 2016, neuvième au total, Sergachev a disputé trois rencontres avec le Canadien cette saison, ne récoltant pas de point.

Le Canadien va visiter le Joe Louis Arena pour une dernière fois, les Wings emménageant au Little Caesars Arena à compter de la saison prochaine.

Detroit sera absent des séries pour la première fois depuis 1990. Quant aux hommes de Claude Julien, ils vont affronter les Rangers de New York au premier tour.

Le Canadien accorde un répit à Carey Price, Andrei Markov, Max Pacioretty et Alexander Radulov, qui ne seront pas du voyage au Michigan. Shea Weber et Alexei Emelin ne joueront pas non plus, blessés. Charlie Lindgren sera le gardien.