Le Canadien s'entend avec un espoir

MONTRÉAL - Le Canadien de Montréal a conclu une entente de trois ans avec le jeune défenseur Victor Mete.

Mete, âgé de 18 ans, a été un choix de quatrième ronde du Canadien - 100e au total - au repêchage de 2016.



Il a obtenu 44 points - dont 15 buts - en 50 matchs cette saison avec les Knights de London, dans la Ligue de l’Ontario (OHL), menant les défenseurs de l’équipe pour les buts (à égalité au sixième rang de la OHL) et les points. Il a également réussi cinq de ses buts en avantage numérique et a ajouté six buts victorieux.



Mete, originaire de Toronto, a totalisé 105 points (30 buts, 75 aides) en 179 matchs de saison régulière depuis le début de sa carrière junior en 2014-2015.



Vainqueur de la coupe Memorial en 2016 avec les Knights, il a ajouté 21 points (six buts, 15 aides) en 30 matchs des séries éliminatoires.