Le Canadien va limiter le nombre de parties de Carey Price

(98,5 Sports) - La saison dernière, Carey Price a disputé 62 des 82 matchs du Canadien de Montréal. Si on se fie aux propos de Stephen Waite, il ne devrait pas être devant le filet du Tricolore plus souvent la saison prochaine.

Malgré une prolongation de contrat de huit ans évaluée à 84M$ conclu au début du mois, Carey Price ne risque pas de voir sa charge de travail augmenter au cours des prochaines années.

Depuis le début de sa carrière avec le CH, le gardien étoile a amorcé 65 rencontres et plus à trois reprises. Mais cette situation ne devrait pas se reproduire.

«Je ne crois pas qu’un gardien partant devrait maintenant disputer 65 à 70 matchs par année. C’est trop exigent, mentalement et physiquement, et ça peut vous rattraper au printemps», a expliqué Stephen Waite à NHL.com.

«C’est pour ça qu’un bon gardien auxiliaire peut amorcer 20, 22 et même 24 matchs par année et donner une pause à ton gardien no un tout en aidant l’équipe à faire les séries. Mais si ton deuxième gardien ne peut maintenir ne moyenne de 0,500, alors tu es dans le trouble. C’est pour ça que l’auxiliaire a une grande responsabilité», a ajouté l’entraîneur des gardiens du Canadien.

À sa première saison avec le CH, l’auxiliaire Al Montoya a amorcé 19 parties et a cumulé une fiche de 8-6-4 avec une moyenne de buts accordés de 2,67 et un pourcentage d’efficacité de 91,2%, ce qui lui a valu une prolongation de contrat de deux ans.

(Source: NHL.com)