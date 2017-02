Le CH échange Pateryn pour Jordie Benn

(98,5 Sports) - Le Canadien de Montréal a fait l'acquisition du défenseur Jordie Benn des Stars de Dallas. En retour, il cède Greg Pateryn et un choix de quatrième tour en 2017.

Âgé de 29 ans, Jordie Benn - le frère de Jamie Benn - a disputé 58 matchs cette saison avec les Stars de Dallas où il a marqué deux buts et obtenu 15 points. Il a écopé de 24 minutes de pénalité et a conservé un différentiel de moins-3.

Défenseur gaucher de 6 pi 2 po, il n'a jamais été repêché pour évoluer dans la LNH.

Greg Pateryn quitte le Canadien après avoir passé cinq saisons avec l'équipe montréalaise. Ayant subi ne fracture à la cheville plus tôt cette saison, il n'a disputé que 24 matchs avec le CH en 2016-2017. Il a marqué qu'un seul but et récolté six points.

Plus de détails à venir...