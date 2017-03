Le CH transige avec les Kings

(98,5 Sports) - Le Canadien de Montréal a fait l'acquisition d'un vainqueur de deux Coupes Stanley. Il a obtenu l'attaquant Dwight King des Kings de Los Angeles, en retour d'un choix conditionnel de 4e tour en 2018.

Âgé de 27 ans, Dwight King a joué 63 matchs avec les Kings depuis le début de la saison. Il a enregistré 15 points (8 buts, 7 aides) et écopé de 10 minutes de pénalité. King affiche une moyenne de temps de jeu de 14 min par match et a complété 96 mises en échec.

King a pris part à 348 matchs en saison régulière depuis ses débuts dans la LNH en 2010-2011. En carrière, l’attaquant de 6 pi 4 po et 229 lb a obtenu 108 points (52 buts, 56 aides) et écopé de 96 minutes de punition, en plus de montrer un différentiel de +5. Il a ajouté deux buts en désavantage numérique et huit buts victorieux.

Un produit des Hurricanes de Lethbridge (WHL), King a inscrit 25 points (10 buts, 15 aides) en 69 matchs de séries éliminatoires. Il a remporté la coupe Stanley avec les Kings en 2012 et en 2014.

Originaire de Meadow Lake, en Saskatchewan, King a été sélectionné en quatrième tour, 109e au total par les Kings lors du repêchage amateur de la LNH en 2007

(Avec un communiqué du Canadien)