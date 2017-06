Le commentaire de Crosby sur l'haleine de Subban fait encore jaser (vidéos)

Sidney Crosby et P.K. Subban dans le premier match de la finale/AP Photo/Keith Srakocic

Sidney Crosby et P.K. Subban dans le premier match de la finale/AP Photo/Keith Srakocic

NASHVILLE - P.K. Subban souhaitait que les journalistes demandent aux Penguins de Pittsburgh s'il les dérangeait. Le défenseur étoile sait qu'il doit soigner son hygiène dentaire et il aime le défi de tenir en échec Sidney Crosby et Evgeni Malkin.

Il aime également animer le spectacle.

Crosby n'est cependant pas d'humeur à jouer, surtout si ça n'implique pas un bâton et une rondelle. Et le capitaine des Penguins insiste sur le fait qu'il ne s'est pas plaint de l'haleine de Subban lors du troisième match de la finale de la coupe Stanley.

«Il aime avoir l'attention alors s'il veut inventer de telles sottises, je ne peux rien y faire», a mentionné Crosby, dimanche.

La finale s'envenime de plus en plus et les champions en titre ont encaissé un premier revers dans cette série en s'inclinant 5-1 contre les Predators de Nashville, samedi.

Les Predators voudront maintenant niveler les chances lors du quatrième duel, lundi soir. Ils montrent un dossier de 8-1 à leur domicile depuis le début du tournoi printanier et Subban a demandé aux partisans d'être encore plus bruyants qu'ils ne le sont déjà.

«Je sais qu'il y aura beaucoup d'énergie et ce sera incroyable», a-t-il assuré.

Crosby n'a toujours pas enfilé l'aiguille lors de cette série. Pour tourner le fer dans la plaie, lui et Evgeni Malkin n'ont pas réussi à décocher un tir au but lors d'un même match pour la première fois de leur illustre carrière, samedi.

«Nous avons eu des occasions de marquer, a affirmé Crosby. Nous devons seulement toucher le filet. Ils ont bloqué plusieurs tirs. Ce n'est qu'une question de gagner nos batailles et de trouver une façon de se diriger au but. Il faut toucher le filet et ça doit commencer par là.»

L'entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, a simplement dit que Crosby et Malkin sont surveillés attentivement et qu'il ne veut pas intervenir dans leur façon de jouer. Sullivan a vu des occasions pour eux d'envoyer la rondelle au filet.

«Leurs statistiques parlent d'elles-mêmes, a-t-il indiqué. Ils ont produit de façon constante pour nous pendant toute la saison et toutes les séries. Nous croyons qu'ils vont continuer sur cette voie.»

Les Predators ont dominé les Penguins au chapitre des tirs au but lors des trois affrontements de cette finale, mais les Penguins avaient réussi à prendre les devants 2-0 dans la série grâce à quelques buts rapides.

Les Predators ont également muselé la meilleure attaque de la LNH quand elle évoluait avec un joueur en plus, allouant seulement quatre lancers lors de 13 désavantages numériques. Les Penguins n'ont marqué qu'un seul but en supériorité numérique et ils ont été blanchis en trois tentatives lors de la troisième partie. Malkin a d'ailleurs laissé savoir qu'il n'avait pas d'espace pour travailler.

«J'ai la possession de la rondelle pour une seconde et ils me mettent immédiatement de la pression», a affirmé le Russe, qui trône au sommet des meilleurs pointeurs de la LNH depuis le début des séries.

Cette défaite a mis fin à une séquence de trois victoires des Penguins, mais sous la tutelle de Sullivan, ils revendiquent une fiche de 13-2 en séries lorsqu'ils perdent un match éliminatoire. Le gardien Matt Murray n'a jamais perdu lorsqu'il amorce un match après une défaite de son équipe (9-0) ou lorsqu'il a subi un revers en séries (7-0).

Quant à Subban, il profite de chaque seconde de jeu contre Crosby, qu'il considère le meilleur joueur au monde. Il bénéficie également de l'aide de ses coéquipiers à la ligne bleue: Roman Josi, Ryan Ellis et Mattias Ekholm.

«C'est notre défensive qui nous permettra de gagner des matchs, a soutenu Subban. Nous le savons et nous allons continuer d'être efficaces défensivement afin d'avoir du succès contre les Penguins.»

