Le défenseur Travis Hamonic passe des Islanders aux Flames

CHICAGO - Les Flames de Calgary ont acquis le défenseur Travis Hamonic des Islanders de New York, samedi.

Hamonic et un choix de quatrième tour en 2019 ou 2020 ont été échangé aux Flames, qui cèdent en retour leurs choix de première et deuxième rondes en 2018, ainsi qu'un choix de deuxième tour en 2019 ou 2020.



Hamonic est natif de St. Malo, au Manitoba. Il a passé sept saisons avec les Islanders, récoltant 26 buts et 146 points, en 444 matches.



La saison dernière, il a obtenu trois filets et 14 points en 49 matches.



Hamonic a reçu cette semaine le trophée de la Fondation de la LNH pour son implication dans le programme D-Partner, où il rencontre et passe du temps avec des enfants ayant perdu un parent.

Hamonic avait 10 ans quand son père a succombé à une crise cardiaque.