Le DG des Golden Knights de Las Vegas se dit prêt à transiger

BUFFALO, N.Y. - Les Golden Knights de Las Vegas sont prêts à compléter des transactions, a annoncé leur directeur général.

George McPhee croit avoir entamé suffisamment de pourparlers productifs pour espérer annoncer des échanges tôt la semaine prochaine.



Le directeur général de l'équipe d'expansion de la LNH - qui fera ses débuts en octobre - a assisté au camp d'évaluation des espoirs en vue du repêchage de la ligue, qui se tiendra les 23 et 24 juin à Chicago.



McPhee prévoit retourner à Las Vegas et y passer les journées de lundi et mardi afin de procéder à des transactions.



Le 21 juin, les Golden Knights doivent annoncer l'identité des 30 joueurs - un seul par équipe - qu'ils auront réclamés parmi ceux que les 30 autres formations de la LNH n'auront pas protégé.



Les équipes peuvent essayer d'influencer les décisions des Golden Knights en tentant d'en venir à des ententes pour que McPhee choisisse un joueur plutôt qu'un autre.



McPhee se dit ouvert à l'idée de mettre la main sur des joueurs ou sur des choix au repêchage en guise de compensation pour répondre aux besoins de l'équipe, à court et à moyen terme.