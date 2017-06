Le DG des Sabres se remet au travail pour trouver son entraîneur

BUFFALO, N.Y. - Les Sabres de Buffalo se sont remis à la tâche pour trouver leur nouvel entraîneur. Le directeur général Jason Botterill a d'ailleurs révélé qu'il espère prendre sa décision au début de la semaine prochaine.

Botterill a refusé de dévoiler quels candidats chez les deux finalistes de la coupe Stanley il a l'intention d'interviewer. Les Penguins de Pittsburgh ont vaincu les Predators de Nashville lors du sixième match de la finale, dimanche, et remporté leur deuxième coupe Stanley d'affilée.



Lorsqu'on lui a demandé spécifiquement son intérêt envers Rick Tocchet des Penguins et Phil Housley des Predators, il s'est limité à dire qu'il respecte les deux entraîneurs-adjoints.



Le nouveau directeur-général a déjà rencontré plusieurs candidats, dont l'adjoint Todd Reirden des Capitals de Washington.



Botterill avait toutefois été contraint de mettre le processus sur la glace car les règlements de la LNH lui interdisaient d'interviewer les adjoints à l'entraîneur des équipes encore impliquées dans les séries éliminatoires.



Botterill est entré en poste le mois dernier dans la foulée des congédiements du directeur-général Tim Murray et de l'entraîneur Dan Bylsma en avril.